Business news: Turchia, rinviato pagamento imposte per imprese chiuse causa restrizioni Covid

- La Turchia ha rinviato il pagamento delle imposte per le attività economiche che sono state temporaneamente sospese, a causa delle misure introdotte per contrastare la diffusione della Covid-19. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze di Ankara, Lutfi Elvan. Secondo il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Paese, l’imposta sul reddito, le ritenute alla fonte e le imposte sulle vendite per le imprese saranno posticipate, dopo essere state incluse nell’ambito delle misure restrittive in vigore dallo scorso primo dicembre 2020. A trarre beneficio dall’iniziativa, secondo quanto scrive su Twitter il ministro di Ankara saranno bar, cinema, strutture sportive, parchi divertimenti e bagni turchi chiusi a causa della pandemia. Secondo quanto annunciato su Twitter dalla ministra del Commercio Ruhsar Pekcan, il rinvio di alcuni pagamenti fiscali rientrava fra le richieste fatte da esercenti e commercianti danneggiati dalla pandemia. Già a dicembre il presidente Recep Tayyip Erdogan aveva annunciato la riduzione di alcuni pagamenti fiscali per sostenere i settori più colpiti: una riduzione delle ritenute alla fonte, dal 20 al 10 per cento, che durerà fino al primo giugno 2021; una riduzione dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) dal 18 all’8 per cento, rimarrà in vigore nei servizi di noleggio fino alla prima metà di quest’anno, così come in altri settori. (Tua)