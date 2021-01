Business news: Libano, Onu chiede urgenti riforme economiche e sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano attraversa una crisi che era già molto grave prima della devastante esplosione del 4 agosto 2020 al porto di Beirut, si è aggravata a seguito di quest’ultima e della pandemia di Covid-19 e rappresenta “un’opportunità" per attuare varie riforme sociali ed economiche. E’ quanto si legge nel rapporto World Economic Situation Prospects (Wesp), pubblicato dall’Ufficio dell’Onu per gli affari economici e sociali (Undesa). La crisi è cominciata nell’autunno 2019, quando le banche hanno imposto limiti al ritiro di dollari dai conti libanesi, per prevenire una “corsa agli sportelli” e garantire un’offerta adeguata di dollari. Data l’incapacità del governo di perseguire riforme e di ridurre i deficit fiscale e delle partite correnti, oltre al massiccio debito pubblico (superiore al 150 per cento del Pil), la Banca centrale non è riuscita a fornire l’offerta di dollari necessaria a mantenere il tasso di cambio fisso, e questo ha esacerbato ulteriormente la crisi e provocato proteste antigovernative, dirette contro il sistema politico confessionale in vigore nel Paese. “La valutazione rapida di danni e bisogni condotta dalla Banca mondiale in cooperazione con l’Unione europea e l’Onu ad agosto 2020 stima che oltre ad avere un pesante bilancio umano, l’esplosione (del 4 agosto 2020) ha inflitto un significativo danno economico nel breve periodo, derivante dalla distruzione dello stock di capitale fisico, risultato in un calo della crescita del Pil reale fino allo 0,4 e allo 0,6 per cento per – rispettivamente – il 2020 e 2021; un aumento dei costi commerciali derivante direttamente dalla distruzione delle strutture portuali, risultato in una perdita aggiuntiva di 0,4 e 1,3 punti percentuali della crescita del Pil nel 2020 e nel 2021, rispettivamente”, riferisce il rapporto. Queste conseguenze stanno aggravando ulteriormente la contrazione a due cifre nella crescita reale del Pil, conseguenza della crisi preesistente e dell’impatto del Covid-19. L’esplosione, prosegue il rapporto, avrà anche importante ripercussioni sociali: mentre prima di essa i tassi di povertà generale ed estrema, misurati sulle soglie di rispettivamente 14 e 8,5 dollari al giorno, erano pari al 45 e al 23 per cento. Le stime sul tasso di povertà calcolano un balzo dal 28 per cento del 2019 al 55 per cento del maggio 2020, con un corrispondente aumento nel tasso di povertà estrema dall’8 al 23 per cento. La crisi, tuttavia, rappresenta secondo l’Onu una opportunità per attuare le riforme richieste in ambito economico, sociale e politico. La prima di queste è l’istituzione di un fondo di solidarietà nazionale per affrontare la crisi umanitaria del Paese e il problema della povertà. A tale scopo il Libano dovrebbe mobilitare le proprie risorse, in base a un “sistema giusto di responsabilità condivisa”. Attualmente, riferisce l’Onu, il Libano ha introiti fiscali in percentuale del Pil minori rispetto ad altri Paesi con entrate comparabili. Per ridurre la povertà dovrebbe essere introdotto un sistema di imposte progressive sul reddito, le tasse dovrebbero essere aumentate, e ciò dovrebbe essere “accompagnato da volontà politica e forte capacità istituzionale, in modo da garantire solidarietà sociale”. In secondo luogo, il Paese dovrebbe potenziare la sicurezza sanitaria e alimentare, che richiedono d’altronde “l’urgente sostegno della comunità internazionale”. In terzo luogo, l’attuazione delle necessarie riforme di governance economica, come la limitazione di attività basate su rendita e il miglioramento di trasparenza e responsabilità. “Maggiore trasparenza rispetto al reddito e alla ricchezza permetterebbe ai ministeri di Finanze e Affari sociali, oltre alle istituzioni collegate, di migliorare le pratiche per la lotta alla povertà”, aggiunge il rapporto. L'impatto della crisi libanese sarà forte sulla Siria, prosegue il rapporto, "poiché le economie dei due Paesi sono profondamente interconnesse". Molti siriani sono stati infatti colpiti dai controlli di capitale informali, in quanto hanno depositato i propri risparmi in banche libanesi. La crisi ha anche avuto un impatto profondo sui circa 1,5 milioni di rifugiati siriani residenti in Libano, che, dopo aver perso il lavoro, non sono più stati in grado di pagare rimesse alle loro famiglie. Nonostante gli ostacoli, è emerso qualche dato riguardo al ritorno dei rifugiati in Siria. Al contempo, la crisi accelera il processo di trasferimento del centro del mondo finanziario arabo da Beirut a Dubai, estinguendo le aspirazioni del Paese dei cedri a un'economia moderna basata sui servizi finanziari e sulla tecnologia informatica. (Res)