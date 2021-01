Business news: Libia, Mellitah annuncia aumento produzione nel campo di Abu-Attifel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mellitah Oil and Gas Company, società compartecipata paritariamente dall'italiana Eni e dalla libica National Oil Corporation, ha annunciato di aver aumentato i tassi di produzione giornaliera nel giacimento di Abu-Attifel, situato circa 300 chilometri a sud di Benghazi, di 1.500 barili al giorno. “Questo è il risultato di sforzi concertati e della cooperazione tra specialisti del dipartimento di produzione, gestione dei giacimenti, dipartimento di perforazione, manutenzione dei pozzi e gestione del campo”, secondo la dichiarazione della società apparso sulla sua pagina Facebook. Il campo di Abu-Attifel è stato il primo campo "giant" scoperto in Libia da Eni negli anni ‘60. Eni è presente in Libia dal 1959 ed è il primo operatore internazionale di idrocarburi. (Lit)