Business news: Oman, nel 2020 volume record di container al porto di Salalah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto di Salalah, in Oman, ha registrato nel 2020 un volume record di container, pari a 4,34 milioni di unità standard. Secondo l’amministratore delegato del porto, Mark Hardiman, lo scalo ha messo in atto tutti gli sforzi possibili per garantire la continuità della catena di approvvigionamento, nonostante le conseguenze della pandemia di Covid-19, riuscendo così a garantire le forniture essenziali da e per il Sultanato senza alcuna interruzione. Il porto, ha proseguito Hardiman, ha adottato al riguardo una politica tempestiva e flessibile, in cooperazione con le autorità rilevanti, particolarmente i ministeri di Salute e Trasporti e la polizia reale omanita. (Res)