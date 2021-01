Business news: "Al Arabiya", la Banca centrale della Libia andrà alla Cirenaica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rappresentante di Bengasi e uno dei partecipanti ai negoziati politici libici di Bouznika, in Marocco, Badr Ali Suleiman al Oqibi, ha affermato che l'accordo tra il Parlamento libico e l’Alto Consiglio di Stato sulle nomine a posizioni di leadership nelle istituzioni sovrane costituisce l'inizio di una svolta per la crisi. Al Oqibi ha spiegato che la questione contribuirà al successo degli sforzi per unificare l'autorità esecutiva e faciliterà il compito dell'inviata delle Nazioni Unite facente funzione, Stephanie Williams, che ha invitato le parti libiche a un incontro a Ginevra la prossima settimana. "Il grande problema era la Banca centrale della Libia. Abbiamo fissato degli standard e la posizione andrà a un candidato rappresentante della Cirenaica", ha aggiunto il deputato Al Oqibi, in dichiarazioni all’emittente televisiva panaraba "Al Arabiya”. (Bel)