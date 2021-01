Business news: Mozambico, compagnia brasiliana Vale dovrà pagare 158 mila euro a contadini di Moatize

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale giudiziario di Tete, in Mozambico, ha ordinato alla compagnia mineraria brasiliana Vale di versare l'equivalente di 158 mila euro ai contadini del distretto di Moatize ai quali è stato impedito di spostarsi nella regione a causa di un blocco che la compagnia ha costruito attorno a una miniera. Secondo la sentenza pubblicata oggi dall'agenzia stampa "Lusa", la Corte ha così risposto positivamente alla causa aperta da 48 contadini locali contro Vale, nella quale chiedevano il pagamento di indennità pari a 3.295 euro per ogni lavoratore. Il giudice Justo Mulembwé ha riconosciuto che il blocco ai movimenti istituito dalla compagnia mineraria ha causato danni agli abitanti locali, incluso con l'interruzione della strada laterale che è stata usata dai contadini per raggiungere la vicina Chidwé e altre regioni a sud dell'area di concessione. La decisione di Vale, precisa la sentenza, ha inoltre costretto i locali all'abbandono delle loro attività nei "machambas" (campi agricoli) in quanto la distanza da coprire per rendersi al lavoro era "umanamente intollerabile". (Res)