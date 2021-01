Business news: Fmi, Nigeria e Sudafrica cresceranno dell'1,5 e 2,8 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due prime economie dell'Africa sub-sahariana, Nigeria e Sudafrica, si sono contratte rispettivamente del 3,2 e del 7,5 per cento nel 2020 ed avranno una ripresa dell'1,5 e del 2,8 per cento nel 2021. Lo afferma il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo ultimo aggiornamento sull'economia globale. Sebbene la recente immissione sul mercato dei vaccini contro il Covid-19 abbia sollevato la speranza di un'inversione di tendenza nella pandemia entro la fine dell'anno, per l'Fmi nuove ondate di infezione e la scoperta di varianti del virus appaiono elementi preoccupanti per le prospettive economiche globali. Così, per il 2022 la stima di crescita per la Nigeria si attesta al 2,5 per cento, per il Sudafrica all'1,4, con un impatto regionale che secondo l'organismo porterà l'economia sub-sahariana a crescere globalmente del 3,9 per cento, contro il 3,2 atteso quest'anno e la contrazione del 2,6 per cento registrata nel 2020. Nell'edizione di ottobre, l'Fmi stimava che l’economia dei Paesi dell’Africa sub-sahariana si sarebbe contratta del 3 per cento nel 2020 per poi conoscere un rimbalzo del 3,1 per cento nel 2021. Si trattava di proiezioni peggiori rispetto a quelle del giugno scorso, quando si prevedeva una crescita dello 0,2 per cento nel 2020 ma un calo dello 0,3 per cento nel 2021. (Res)