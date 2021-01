Business news: fondo qatariota Kasada acquisisce otto hotel in Senegal, Camerun e Costa d’Avorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar ha acquisito otto alberghi in vari Paesi dell’Africa, mettendo così a segno il maggior affare nella storia delle acquisizioni nel settore alberghiero del continente. Lo riferisce il sito francese specializzato “Tendance hotellerie”. Secondo il sito, il fondo qatariota per l’ospitalità Kasada, posseduto dall’Autorità qatariota per gli investimenti (Qia), fondo sovrano di Doha, e dal gruppo francese Accor, è riuscito in tempi recenti ad acquisire otto alberghi in vari Paesi dell’Africa occidentale. Più precisamente, l’affare comprende alberghi in Senegal, Camerun e Costa d’Avorio, e ha visto sia l’acquisizione di strutture già gestiti da Accor sia l’acquisto completo di hotel gestiti da altri gruppi. (Res)