Business news: Sudafrica, Saipem si aggiudica contratto Feed per Virginia Gas Project

- Saipem si è aggiudicata un contratto di Front-End Engineering Design (Feed) da parte di Renergen, una società sudafricana emergente nelle energie rinnovabili integrate, tramite la sua controllata al 100 per cento Tetra4. Stando al relativo comunicato stampa, il contratto riguarda lo sviluppo nel downstream del progetto Virginia Gas phase 2 in Sudafrica, dove Saipem ha stabilito una filiale nel 2018 situata a Johannesburg. Il contratto, prosegue la nota, comprende la progettazione degli impianti che consentiranno di produrre Gnl ed elio liquefatto: Saipem progetterà la sezione di depurazione del gas naturale, la sezione di liquefazione del gas utilizzando la sua tecnologia proprietaria Liqueflex-N2, lo stoccaggio e lo scarico dei prodotti e le relative utility. Il Virginia Gas Project comprende i diritti di esplorazione e produzione di 187 mila ettari di giacimenti di gas nelle città di Welkom, Virginia e Theunissen nel Free State. (Com)