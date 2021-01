Business news: Cina-Russia, commercio prodotti agricoli segna record di 5,55 miliardi di dollari nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio di prodotti agricoli tra Cina e Russia ha raggiunto il record di 5,55 miliardi di dollari lo scorso anno, rendendo la Repubblica popolare il più grande mercato di esportazione per i prodotti agricoli e la carne russi. Lo ha reso noto il ministero del Commercio cinese. "Le importazioni agricole cinesi dalla Russia hanno raggiunto 4,09 miliardi di dollari nel 2020, in aumento del 13,7 per cento su base annua", ha spiegato Gao Feng, portavoce del ministero. Il commercio bilaterale ha registrato una ripresa durante la seconda metà dello scorso anno. Le importazioni cinesi di merci sfuse come petrolio, gas e minerale di ferro dalla Russia sono aumentate in modo significativo, e anche le esportazioni di dispositivi elettronici nel vicino Paese sono cresciute rapidamente. Secondo i dati del ministero, la Cina è stata il principale partner commerciale della Russia per l'undicesimo anno consecutivo, mentre la Russia il decimo partner commerciale della Cina. "La Cina continuerà a rafforzare la cooperazione con la Russia per combattere l'epidemia di Covid-19 e aumentare il commercio bilaterale", ha detto Gao. (Cip)