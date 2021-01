Business news: appello dell’Algeria all'Italia per maggiori investimenti e partnership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia algerino, Abdelmadjid Attar, il 21 gennaio, ha ricevuto l'ambasciatore della Repubblica d'Italia in Algeria, Giovanni Pugliese, il quale ha rinnovato la volontà del suo Paese di rafforzare gli investimenti e la partnership nel comparto energetico. L'incontro “è avvenuto su richiesta italiana”, ha precisato il quotidiano “El Massa” nella sua edizione di sabato 23 gennaio. Il ministero ha indicato, in un post sulla sua pagina Facebook ufficiale, che le due parti hanno sottolineato durante questo incontro "gli ottimi rapporti tra i due paesi, soprattutto nel settore degli idrocarburi". Da parte sua, l'ambasciatore ha sottolineato l'importante posizione dell'Algeria, “partner importante ed efficace dell'Italia”, soprattutto nel campo dell'energia e degli idrocarburi. Pugliese ha altresì sottolineato l'importanza della partnership italo-algerina nella sicurezza energetica dell’Italia, esprimendo la volontà delle aziende italiane, in particolare di "Eni, Ansaldo ed Enel", di investire maggiormente nel Paese nordafricano. (Ala)