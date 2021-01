Business news: Libia, entrate petrolifere record di 1,1 miliardi di dollari a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera della Libia, ha annunciato che le entrate generali dalle vendite di petrolio greggio, gas, condensati, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici hanno raggiunto un livello record di 1,1 miliardi di dollari nel mese di dicembre 2020. Il denaro è stato depositato sul conto della Noc presso la Libyan Foreign Bank (Lfb) in linea con le "attuali disposizioni", ha precisato il presidente della Noc, Mustafa Sanallah. Il riferimento è all’accordo politico sottoscritto dal vicepresidente del Consiglio presidenziale (l’organo esecutivo con sede a Tripoli), Ahmed Maiteeq, e il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico basato a Bengasi, generale Khalifa Haftar, per la revoca del blocco petrolifero attuato dalla Cirenaica in cambio del congelamento delle entrate sul conto Lfb della Noc, in attesa di un accordo politico su una serie di questioni, tra cui l'equa distribuzione delle entrate petrolifere libiche. La National Oil Corporation ha sottolineato che queste entrate non includono tasse, royalties e pagamenti effettuati per gli acquisti di gas naturale nel mercato interno dai partner di Waha Oil. "La Noc, le sue aziende e i suoi lavoratori hanno lottato negli ultimi mesi per ottenere questi introiti, aumentando i tassi di produzione a tempi record", ha detto il presidente della Noc Sanallah. "A gennaio le esportazioni diminuiranno a causa della riduzione della produzione della Waha Oil Company di 200.000 barili al giorno fino al completamento dei lavori di manutenzione”, ha aggiunto il presidente, lamentando peraltro la mancanza di budget per la manutenzione. “Nonostante la confusione e la burocrazia di alcuni circoli decisionali nello Stato (...), la Noc affronterà queste sfide spinta dal suo senso di responsabilità per i cittadini e solleciterà le istituzioni statali ad attuare misure sagge per il bene della nazione", ha concluso Sanallah. (Lit)