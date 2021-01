Business news: Egitto, inflazione primaria al 5 per cento nonostante Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione primaria dell'Egitto nel 2020 è in media del 5 per cento, il livello più basso degli ultimi 15 anni, nonostante la crisi dovuta allo scoppio della pandemia da coronavirus. Lo ha annunciato il servizio di gestione delle informazioni (Ihs) del Paese in un rapporto pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook del governo. Secondo il rapporto, il governo egiziano è riuscito a ridurre l'inflazione complessiva a un livello record grazie al controllo dei prezzi dei prodotti alimentari, in media del 5 per cento, il livello migliore dal 2006, afferma il rapporto. L'inflazione egiziana è aumentata più rapidamente alla fine del 2016 quando la Banca centrale ha deciso di far fluttuare il tasso di cambio rispetto al dollari, nel quadro di un contratto di prestito da 12 miliardi di dollari raggiunto con il Fondo monetario internazionale (Fmi). La mossa del governo ha provocato un calo di valore della sterlina egiziana. Nel luglio 2017, l'inflazione primaria ha raggiunto il livello più alto mai toccato (29,5 per cento) a causa dell'introduzione di una serie di riforme economiche. (Cae)