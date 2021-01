Business news: Siria, in circolazione la nuova banconota da 5.000 lire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Siria ha messo in circolazione per la prima volta, a partire da domenica 24 gennaio le nuove banconote da 5.000 lire siriane, stampate due anni fa, ritenendo che fosse giunto il momento opportuno sulla base delle variabili economiche attuali. Lo riferiscono i media governativi siriani. La decisione di stampare il nuovo taglio di banconote è stata presa per facilitare le transazioni monetarie in contanti, per affrontare le conseguenze dell’inflazione che ha colpito il Paese negli ultimi anni, sostenuta dall’aumento dei prezzi durante gli anni della guerra e a seguito delle sanzioni imposte contro il Paese, e in vista di una sostituzione graduale delle banconote danneggiate, aumentate in particolar modo negli ultimi anni. (Res)