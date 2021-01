Business news: Cina, profitti imprese industriali in aumento del 4,1 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti delle principali imprese industriali della Cina sono aumentati del 4,1 per cento nel 2020 rispetto all'anno precedente, attestandosi a 6.450 miliardi di yuan (996,5 miliardi di dollari). Lo rende noto l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs) cinese. Per principali società industriali del Paese si intendono quelle con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan (oltre tre milioni di dollari). I dati hanno mostrato che gli utili di dicembre di queste compagnie hanno raggiunto la cifra di 707 miliardi di yuan (109,2 miliardi di dollari), in crescita del 20,1 per cento rispetto all'anno precedente. I profitti sono diminuiti del 36,7 per cento nel primo trimestre prima di invertire la tendenza al ribasso al 4,8 per cento nel periodo aprile-giugno. L'indicatore ha poi aumentato il ritmo per crescere del 15,9 per cento nel terzo trimestre, finito a settembre. "Poiché sono stati introdotti tagli fiscali e riduzioni delle tasse su larga scala per aiutare le imprese più piccole a superare le difficoltà, la vitalità di varie entità di mercato è stata potenziata e i profitti delle imprese industriali sono stati ampiamente migliorati", ha affermato Zhu Hong, statistico dell'Nbs. (Cip)