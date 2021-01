Business news: Cina, Ant Group pianifica di diventare holding finanziaria per conformarsi a normative regolatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ant Group, compagnia di pagamenti online affiliata al colosso cinese dell'e-commerce Alibaba, sta progettando di trasformarsi in una holding finanziaria sotto la supervisione della Banca centrale cinese per rientrare in linea con le normative finanziarie. Lo riferisce la stampa internazionale che cita persone con familiarità con la questione. Secondo le fonti, i regolatori cinesi hanno recentemente chiesto ad Ant di diventare una holding finanziaria nella sua interezza, sottoponendosi a requisiti di capitale più rigorosi. Ant, in risposta, ha presentato alle autorità una bozza di piano di ristrutturazione. La designazione di Ant nella sua interezza come società di partecipazione finanziaria non era precedentemente previsto dai dirigenti e dalle parti interessate dell'azienda. Nel suo prospetto di quotazione dello scorso anno, Ant aveva annunciato l'intenzione di trasformare in holding finanziaria solo una delle sue controllate. Secondo le fonti il piano di ristrutturazione, ancora in fase di deliberazione, potrebbe essere finalizzato prima delle vacanze cinesi in occasione dell'imminente Festival di primavera. Qualsiasi piano finale richiederà l'approvazione del Comitato per la stabilità e lo sviluppo finanziario, il regolatore presieduto dal vicepremier cinese Liu He. (Cip)