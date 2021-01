Imprese: Nissan elettrificherà le auto su tutti i mercati entro il prossimo decennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di automobili giapponese Nissan Motor Co. ha annunciato il 27 gennaio l'intenzione di convertire parzialmente o totalmente la propria offerta di autovetture alla propulsione elettrica entro l'inizio del prossimo decennio, nel tentativo di contribuire all'obiettivo di azzerare le emissioni nette di anidride carbonica entro il 2050. Nissan ha identificato i mercati chiave per l'avanzamento di tale obiettivo negli Stati Uniti, in Giappone, Cina ed Europa. L'azienda "perseguirà ulteriori innovazioni nel campo delle tecnologie per l'elettrificazione e la produzione, per compiere progressi verso l'obiettivo aziendale della neutralità carbonica", recita un documento aziendale citato dal quotidiano "Nikkei". Tale obiettivo passerà per una maggiore competitività delle auto elettriche prodotte dal marchio giapponese rispetto alle aziende concorrenti: Nissan è impegnata a sviluppare nuove batterie allo stato solido che dovrebbero aumentare l'autonomia delle auto elettriche e ridurre i tempi di ricarica. (Git)