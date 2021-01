Business news: Firenze Home TexStyle, missione virtuale di imprenditori di Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Firenze Home TexStyle si svolgerà per la prima volta online dal 5 all’8 febbraio e per l’occasione sarà presente anche una missione virtuale di imprenditori/buyer di Hong Kong. Lo riferisce l’ufficio di Hong Kong dell’Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Il programma prevede anche l’organizzazione di webinar in mercati di riferimento quali Russia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Cina e Stati Uniti. Firenze Home TexStyle, giunta alla terza edizione, è tra i più importanti eventi sul tessile per la casa e la nautica in Italia. Promossa e organizzata da FirenzeFiera in collaborazione con Acropoli Srl di Bologna, ha registrato diecimila visitatori nel 2020, con una crescita del 19 per cento rispetto all’anno precedente. (Cip)