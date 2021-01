Business news: Iraq, governo richiede aiuto urgente al Fondo monetario internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha annunciato di aver ricevuto la richiesta, formulata dalle autorità dell’Iraq, di un aiuto economico urgente. Secondo quanto si legge in un comunicato dell’Fmi, “Le autorità irachene hanno chiesto un aiuto urgente tramite lo Strumento di finanziamento rapido, in un accordo a lungo termine, per il sostegno alle riforme economiche pianificate”. L’Fmi aggiunge: “Sono in corso discussioni riguardo a questa richiesta di aiuto urgente delle autorità”. In precedenza il ministro delle Finanze di Baghdad, Ali Allawi, aveva annunciato che l’Iraq avrebbe richiesto all’Fmi un prestito da 6 miliardi di dollari, sottolineando che le autorità potrebbero chiedere 4 miliardi aggiuntivi tramite un altro programma legato alle riforme governative. (Res)