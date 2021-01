Business news: Fmi prevede crescita del 5,2 per cento nel 2021 per Asean 5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le economie di Indonesia, Malesia, Filippine, Thailandia e Vietnam – il gruppo Asean 5 dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico – dovrebbero crescere del 5,2 per cento nel 2021, dopo una contrazione del -3,7 per cento nel 2020. Lo prevede il Fondo monetario internazionale nell’aggiornamento al “World Economic Outlook” (Weo) di ottobre. Rispetto al rapporto precedente l’organizzazione di Washington ha ridotto di un punto percentuale la stima della contrazione dell’anno scorso mentre ha migliorato dello 0,3 per cento quella relativa alla crescita di quest’anno. L’area dovrebbe registrare un’espansione anche nel 2022, del sei per cento. (Fim)