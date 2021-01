Business news: Komatsu avvierà la produzione di escavatori elettrici con un partner Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Komatsu, uno tra i maggiori produttori mondiali di macchinari pesanti per l'industria, per il movimento terra e minerarie, avvierà la produzione di escavatori a propulsione elettrica, con l'obiettivo di giungere alla produzione di massa entro il 2023, prima delle aziende rivali. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei". L'azienda giapponese si avvarrà della collaborazione di Proterra, una compagnia statunitense produttrice di autobus elettrici fondata nel 2004, che ha fatto il suo debutto in borsa questo mese. Komatsu intende combinare componenti di sua produzione con le batterie e le periferiche di Proterra, già progettate per l'impiego su mezzi pesanti come gli autobus, così da accelerare il processo di elettrificazione del suo parco mezzi. Il processo di elettrificazione interesserà in particolare gli escavatori idraulici di piccole e medie dimensioni, con un peso operativo compreso tra 10 e 20 tonnellate. (Git)