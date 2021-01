Libia: missione Onu annuncia 45 candidature per la nuova autorità esecutiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha annunciato l’elenco completo delle candidature alle quattro cariche della nuova autorità esecutiva transitoria della Libia: un presidente e due vice del Consiglio presidenziale “ristretto” a tre membri (ognuno in rappresentanza delle regioni dell’est, dell’ovest e del sud del Paese), più un premier di un governo unitario i cui ministri saranno nominato in seguito. Sono in tutti 45 i candidati provenienti da Cirenaica, Fezzan e Tripolitania, precisamente 24 in corsa per il Consiglio presidenziale e 21 per la carica di primo ministro. L’annuncio era previsto per lunedì primo febbraio, in concomitanza con la riunione dei 75 membri Foro di dialogo politico (Lpdf) di Ginevra, ma è stato probabilmente anticipato a stasera dopo la fuga di notizia sulla lista diffusa dalla stampa libica. Fra le personalità più in vista per il Consiglio di presidenza in quota Cirenaica (a cui dovrebbe spettare il ruolo di presidente) vi sono l'attuale presidente del Parlamento, Aguila Saleh; l'uomo d'affari che ha assunto l'incarico di vicepresidente del Congresso nazionale generale nel 2012 e nel 2013, Al Sharif al Wafi; il presidente della commissione giuridica del Parlamento libico, Abd al Jawad al Ubaidi. A questi si aggiungono il funzionario del regime di Muammar Gheddafi, attuale capo del Comitato supremo per la riconciliazione e capo dei leader tribali della Cirenaica, Ali Bu Khairallah, e il diplomatico Muhammad al Barghathi. (segue) (Lit)