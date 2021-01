Libia: missione Onu annuncia 45 candidature per la nuova autorità esecutiva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più complessa la partita per la carica di primo ministro del governo di unità nazionale. In Tripolitana (a cui spetterà l’incarico se la presidenza dovesse andare alla Cirenaica) si ripropone la sfida intra-Misurata tra il ministro dell'interno del Governo di accordo nazionale, Fathi Bashagha, e il primo vice presidente del Consiglio presidenziale, Ahmed Maiteeq, a cui si aggiungono una serie di outsider come l'uomo d'affari Mohammed Abdul Lateef Al Montaser, l’alto funzionario di sicurezza Fathallah Hussein Abdel Karim Mohammed al Saiti e il misuratino Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh. Per la Cirenaica e per il Fezzan sono in corsa solo pochi candidati come Daou Abdullah Abu Duwaiha, Fathallah Hussein Abdul Karim Mohammed e Mohammed Muin Mansour Al-Kikhia (segue) (Lit)