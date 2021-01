Governo: M5s-Pd-Leu insistono su Conte ma Renzi frena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Movimento cinque stelle, Partito democratico e Liberi e uguali insistono sul nome di Giuseppe Conte. Matteo Renzi continua a non sbilanciarsi. E' questo il bilancio della prima giornata di consultazioni del presidente della Camera, Roberto Fico, al quale il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha affidato un mandato esplorativo per la formazione di un nuovo governo, nel perimetro dell'attuale maggioranza. Dalla delegazione del M5s è arrivata la richiesta di un cronoprogramma dettagliato in temi e tempi, che dia un’indicazione certa del lavoro che l'esecutivo dovrà svolgere. "Un percorso che dovrà essere solennemente, pubblicamente sottoscritto da tutte le forze politiche che intendono parteciparvi", ha spiegato il capo politico pentastellato, Vito Crimi, che ha ribadito, per l’ennesima volta, come per il Movimento la scelta di Conte "come guida del governo" sia "una scelta indiscutibile". Da Crimi, ecco, poi, un ulteriore messaggio: "Abbiamo chiesto - ha detto - che siano accantonati definitivamente alcuni temi divisivi: penso alla questione del Meccanismo europeo di stabilità (Mes)". (segue) (Rin)