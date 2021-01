Governo: M5s-Pd-Leu insistono su Conte ma Renzi frena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo, il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ha rilanciato "la disponibilità del Pd a contribuire con grande determinazione all’elaborazione, alla scrittura di un programma di fine legislatura per l’Italia, coinvolgendo la maggioranza che ha sostenuto Giuseppe Conte nel suo secondo mandato e le forze che hanno dato l’ultimo voto di fiducia alla Camera ed al Senato. Un patto di legislatura - ha spiegato il presidente della regione Lazio - come un’occasione non per tornare all’Italia che c’era prima della pandemia, ma per ricostruire e rilanciare il nostro Paese, dando agli italiani fiducia e speranza. Noi crediamo sia possibile e faremo di tutto per essere leali e coerenti con questo obiettivo. Ci permettiamo un appello affinché tutti lo siano perché a questo punto non possiamo permetterci di sbagliare". In un post su Facebook, Zingaretti aveva inoltre indicato in Conte la sola personalità "capace di raccogliere i consensi necessari". (segue) (Rin)