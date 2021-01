Governo: M5s-Pd-Leu insistono su Conte ma Renzi frena (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo pronti a fare la nostra parte su un documento scritto che dice chi fa cosa e che toglie a tutti gli alibi", le parole pronunciate dal leader di Italia viva, Matteo Renzi, alla fine dell’incontro avuto con la terza carica dello Stato. "Non servono riunioni notturne fino all'alba o emendamenti che arrivano di notte, serve un metodo condiviso ed un documento scritto", ha continuato l'ex premier, che ha ricordato di preferire la soluzione di un governo politico a quella di un esecutivo istituzionale, non sbilanciandosi però sull’attuale presidente del Consiglio dimissionario. "I nomi arrivano dopo il dibattito sui contenuti - ha affermato il senatore di Iv -. Con il presidente Fico non abbiamo discusso di nomi. E' chiaro che i nomi sono importanti, ma arrivano alla fine". Certo, i "molti elementi divisivi", come li ha definiti l’ex sindaco di Firenze, restano con il Movimento cinque stelle. E’ il caso del Meccanismo europeo di stabilità. "Nessuno può pretendere di imporre agli altri le proprie idee, ma abbiamo bisogno di una comune energia per risolvere il problema", ha segnalato un Renzi conciliante, secondo cui "il Mes vuol dire 36 miliardi di euro per la nostra sanità. Siamo convinti che questi soldi servano". (segue) (Rin)