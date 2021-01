Business news: Kazakhstan, i professionisti del settore pronti ad aumentare investimenti nelle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria degli idrocarburi in Kazakhstan incrementerà gli investimenti in energia pulita e da fonti rinnovabili nel 2021. Lo indica uno studio condotto dalla compagnia Dnv Gl. In base al sondaggio, due terzi dei professionisti del settore affermano che le loro aziende si stanno adattando per ridurre il consumo di carbonio nel mix energetico. La percentuale nel 2018 era del 44 per cento. Inoltre, il 57 per cento degli intervistati afferma di aver già pianificato investimenti nel settore delle fonti rinnovabili. Solo un quinto dichiara che aumenterà gli investimenti in progetti petroliferi nel 2021, dal momento che “il settore sta prendendo sempre più atto che la domanda globale di petrolio ha raggiunto il suo picco o lo raggiungerà nel breve-medio termine”. Il sondaggio si basa sulle risposte di oltre mille dirigenti dell’industria degli idrocarburi. (Res)