Business news: Banca centrale Cina, una volta risolti i problemi Ant Group potrà tornare sulla Ipo

- Ant Group, compagnia di pagamenti online affiliata al colosso cinese dell'e-commerce Alibaba, potrebbe riprendere i suoi piani per un'Offerta pubblica iniziale (Ipo) una volta risolti i problemi in corso con le autorità di regolamentazione. Lo ha dichiarato Yi Gang, governatore della Banca popolare cinese (Pboc, o Banca centrale). Secondo Yi, le agenzie competenti stanno ancora indagando sulle questioni relative ai monopoli del fondatore di Alibaba Jack Ma, aggiungendo che le questioni sono "complicate" e alcuni rischi riguardano la privacy dei consumatori. "Per risolvere i problemi, le autorità di regolamentazione hanno bisogno di un quadro giuridico chiaro. Si tratta di un processo lungo e una volta risolto il problema si tornerà in pista per proseguire secondo la legge", ha detto Yi. Alla domanda se ciò si potrà tradurre un'Ipo, Yi ha aggiunto che se la società rispetterà la legge "si vedrà il risultato". Il vicegovernatore della Pboc, Pan Gongsheng, ha dichiarato in un editoriale sul "Financial Times" che le autorità di regolamentazione stanno cercando di trovare un equilibrio tra l'incoraggiamento dell'innovazione fintech e la prevenzione dei rischi finanziari. "La concorrenza fintech spesso porta a risultati in cui il vincitore prende tutto, compresi i monopoli di mercato e la concorrenza sleale", ha scritto. (Cip)