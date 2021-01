Business news: India, Maruti Suzuki incrementa utili del 24% e vendite del 13 nell’ultimo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più grande casa automobilistica indiana, Maruti Suzuki India (Msi), ha registrato un aumento dei profitti del 24 per cento nell’ultimo trimestre (ottobre-dicembre 2020), legato alla maggiore domanda del periodo delle festività ma superiore alle aspettative degli analisti. Stando ai dati pubblicati dall’azienda gli utili netti hanno raggiunto 19,414 miliardi di rupie (quasi 219,75 milioni di euro) contro i 15,648 miliardi di rupie (177,12 milioni di euro) dello stesso periodo dell’anno precedente. Le entrate sono cresciute del 13,3 per cento, sempre su base annua, totalizzando 234,578 miliardi di rupie (2,65 miliardi di euro circa) a fronte di un incremento delle vendite di veicoli del 13,2 per cento, per un totale di 495.897 unità. L’incremento delle vendite è stato del 26 per cento rispetto al trimestre precedente. (Inn)