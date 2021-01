Business news: in arrivo a Taiwan il primo container di mele di provenienza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle relazioni commerciali fra Italia e Taiwan, il 2021 si caratterizza con l'arrivo sul mercato taiwanese del primo container di mele di provenienza italiana. Lo indica in un comunicato l'Agenzia Ice. La formalizzazione dell'apertura del mercato da parte delle autorità taiwanesi è avvenuta il 31 ottobre 2020. L'importante risultato ottenuto, che ha richiesto un periodo di tempo di oltre tre anni per il disbrigo di tutte le procedure previste dai regolamenti taiwanesi, è stato conseguito grazie al lavoro costante e coordinato svolto dalle istituzioni italiane a Taiwan, l'Associazione Assomela ed il ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf), che insieme hanno condotto il dialogo con le autorità competenti locali per tutto il periodo necessario. "Espletate le procedure per lo sdoganamento della merce, il carico di 20 tonnellate di mele – varietà Evelina – è stato trasferito presso il magazzino e i frigoriferi dell'importatore locale coinvolto. L'Agenzia Ice di Taipei, che ha seguito tutto l'iter d'ingresso dall'inizio alla fine, ha poi provveduto a far diramare un comunicato stampa ai media locali al fine di dare risalto all'ingresso del nuovo prodotto ortofrutticolo italiano sul mercato taiwanese e conquistare la curiosità dei consumatori locali", conclude la nota. (Com)