Editoria: Verna, accogliamo con gratitudine parole Mattarella su libertà di stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo con gratitudine le parole presidente Sergio Mattarella, che in occasione del 25° anno vita del quotidiano 'Il Foglio' ha inviato alla testata un messaggio nel quale ribadisce ancora una volta come la professione giornalistica costituisca in questi tempi una delle frontiere dell’innovazione e come si interroghi sulle modalità del proprio esercizio per garantire i principi irrinunciabili della libertà, dei diritti dei cittadini, dell’autonomia, e del pluralismo". Lo afferma, in una nota, il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Verna. "Grazie presidente - ribadisce Verna - per aver ricordato che 'soltanto una stampa libera e plurale può presidiare efficacemente i limiti dei poteri pubblici senza travalicare essa stessa i limiti del proprio ruolo nei confronti dei cittadini'. Al 'Foglio' - conclude la nota - gli auguri del presidente Verna e di tutto il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti".(Com)