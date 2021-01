Governo: Renzi, siamo a disposizione di Fico per arrivare a punto caduta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle giornate di domani, lunedì e martedì tutti noi siamo a disposizione del presidente Fico per arrivare ad un punto di caduta che metta al cento gli interessi degli italiani e non le ambizioni di quei partiti che oggi hanno visto, in questo passaggio così delicato e difficile, emergere le contraddizioni. Per noi vengono prima le esigenze degli italiani, poi le nostre". Lo ha segnalato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, al termine dell’incontro a Montecitorio con il presidente della Camera, Roberto Fico, nell’ambito delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo affidate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla terza carica dello Stato con un mandato esplorativo. (Rin)