Governo: Renzi, grazie a Mattarella, questa è discussione importante su futuro Paese

- "Abbiamo chiesto al presidente della Camera, Roberto Fico, di ringraziare da parte nostra il presidente della Repubblica. La sua scelta di conferire l’incarico esplorativo permette alle forze politiche della maggioranza uscente di fare ciò che Italia viva chiede da tempo: un confronto sui contenuti. Questa non è una discussione tra singole forze politiche e tra singoli interessi di parte, ma è una discussione importante sul futuro del Paese". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, al termine dell’incontro a Montecitorio con il presidente della Camera, Roberto Fico, nell’ambito delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo affidate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla terza carica dello Stato con un mandato esplorativo. Si tratta, ha aggiunto l'ex premier, di "come spendere i 209 miliardi del Next generation Eu e di come affrontare la prima emergenza, che è quella della vaccinazione: il vaccino è l'unica strada per uscire dalla pandemia. Non servono - ha spiegato Renzi senza nominare il commissario straordinario all'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, e la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina - interventi stravaganti e bizzarri come le primule, come non servivano i banchi a rotelle. Serve una grande capacità organizzativa ed un investimento nella sanità, all'altezza delle aspettative dell'Italia". (Rin)