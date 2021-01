Business news: India, Fmi prevede crescita dell’11,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia indiana dovrebbe crescere dell’11,5 per cento nell’anno fiscale 2021-22, che inizierà ad aprile, dopo una contrazione dell’otto per cento nel 2020-21. Lo prevede il Fondo monetario internazionale nell’aggiornamento al “World Economic Outlook” (Weo) di ottobre. Per entrambi gli esercizi il Fondo ha corretto le previsioni al rialzo: nel precedente rapporto la contrazione era stimata nel -10,3 per cento mentre la successiva crescita nell’8,8 per cento. L’India è l’unico Paese per il quale si prevede un’espansione a due cifre. Nel 2022-23, la crescita indiana dovrebbe ridimensionarsi al 6,8 per cento. La revisione per il 2021 riflette una ripresa dell’attività economica superiore alle aspettative dopo l’allentamento delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus. (Inn)