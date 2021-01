Governo: Fornaro (Leu), in una coalizione si sta con spirito di lealtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo posto veti sui nomi, ma chiediamo che anche le altre forze politiche si comportino di conseguenza. Non è accettabile che ci sia una parte che ha diritti e doveri, e si muove con responsabilità, ed altri che sembrano avere solo diritto alla critica. Per noi in una coalizione si sta criticamente, ma con spirito di collaborazione e di lealtà, e con una ricerca costante di soluzioni condivise". Lo ha sottolineato il capogruppo alla Camera di Liberi e uguali, Federico Fornaro, al termine dell’incontro a Montecitorio con il presidente della Camera, Roberto Fico, nell’ambito delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo affidate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla terza carica dello Stato con un mandato esplorativo. (Rin)