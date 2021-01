Governo: M5s-Pd-Leu insistono su Conte ma Renzi frena (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione di Liberi e uguali, infine, in una sala della Regina a Montecitorio caratterizzata da un numero contingentato di giornalisti a causa dell’emergenza Covid-19, ha confermato "un pieno e leale sostegno per una ripartenza con un governo presieduto da Conte. Non abbiamo posto veti sui nomi, ma chiediamo che anche le altre forze politiche si comportino di conseguenza. Per noi - ha evidenziato l'esponente di Leu - in una coalizione si sta criticamente, ma con spirito di collaborazione e di lealtà, e con una ricerca costante di soluzioni condivise". Nelle prossime ore, a colloquio con Fico ci saranno le componenti cosiddette "più piccole". Ma è probabile che il confronto possa andare avanti con una nuova tornata di incontri fino a martedì, quando il presidente della Camera dovrà riferire l'esito dei colloqui al capo dello Stato. (Rin)