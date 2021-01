Business news: India, investimenti esteri diretti aumentati del 13 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti esteri diretti in India sono aumentati del 13 per cento su base annua nel 2020 arrivando a 57 miliardi di dollari, secondo l’ultimo rapporto della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad). Il Paese è stato l’unico insieme alla Cina a registrare un aumento. L’afflusso è stato alimentato dalle acquisizioni nell’economia digitale. Le fusioni e acquisizioni transfrontaliere sono aumentate dell’83 per cento, raggiungendo 27 miliardi di dollari. Solo l’acquisizione di Jio Platforms da parte di Jaadhu, di proprietà di Facebook, è costata 5,7 miliardi di dollari. (Inn)