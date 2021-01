Shoah: Anpi Roma, sindaco Nettuno non celebra giorno memoria ma omaggia repubblichini Salò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Nettuno non celebra il Giorno della Memoria ma una delegazione ufficiale omaggia i repubblichini di Salò. Lo denuncia l'Anpi di Roma che, in una lunga nota, spiega come "una rappresentanza ufficiale del Comune di Nettuno si è recata presso il Campo della Memoria, dove sono sepolti i soldati alleati dei nazisti, che invece di scegliere la Resistenza, preferirono collaborare con l'invasore e portare avanti la dittatura fascista rendendosi protagonisti delle persecuzioni razziali, delle deportazioni, delle stragi che solo in Italia hanno causato oltre 25mila vittime. Come se non bastasse abbiamo poi appreso che il 27 gennaio, Giorno della Memoria, in cui tutto il mondo ricorda la deportazione, l'internamento e lo sterminio di ebrei, rom, sinti, disabili, omosessuali, Testimoni di Geova, deportati politici, e di altre categorie e popoli ritenuti dai nazisti e dai fascisti 'inferiori', il sindaco - continua l'Anpi - non si è recato al parco intitolato a Giovanni Palatucci, inviando sul posto una corona deposta dal fioraio cui era stata commissionata piuttosto che dal sindaco stesso o da un picchetto cerimoniale come è giusto che sia nelle ricorrenze istituzionali". (segue) (Com)