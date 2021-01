Shoah: Anpi Roma, sindaco Nettuno non celebra giorno memoria ma omaggia repubblichini Salò (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre a ciò - prosegue la nota dell'Anpi - il primo cittadino ha dichiarato che l'olocausto è 'il crimine più atroce di cui si è macchiata l'umanità nella sua storia' ". Questa frase, viene ritenuta dall'Anpi "gravissima. In quel momento storico l'umanità ha subito le conseguenze di un crimine chiamato fascismo, le cui politiche hanno portato al razzismo e allo sterminio in tutta Europa e ad una guerra mondiale che ha mietuto oltre 50 milioni di vittime". Ricordiamo pertanto al sindaco che il crimine in questione non è stato commesso dall'umanità nel suo complesso, ma dai fascisti italiani e tedeschi e di questi, solo di questi, è la responsabilità di quanto accaduto". Infine, nella nota l'Anpi si augura che "al più presto l'amministrazione chiarisca ai cittadini riguardo le gravissime mancanze e gli inaccettabili omaggi ai nazifascisti". Da ricordare che ieri il sindaco di Nettuno, Alessandro Coppola, ha ricevuto Carlo Conte, ex primo cittadino di Nettuno, figlio di Enrico Conte insignito medaglia d’onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti 1943-1945. (Com)