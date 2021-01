Business news: Cina, Fmi prevede crescita dell'8,1 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Cina crescerà dell'8,1 per cento nel 2021, 0,1 punti percentuali al di sotto delle previsioni di ottobre. È quanto rivela l'ultimo aggiornamento del "World Economic Outlook" pubblicato dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Per il 2022, il Fondo prevede una crescita dell'economia cinese del 5,6 per cento, in calo dello 0,2 per cento rispetto alle previsioni dello scorso ottobre. L'Fmi stima che l'economia globale si ridurrà del 3,5 per cento nel 2020. Stima inoltre che la crescita della Cina sarà del 2,3 per cento nel 2020, un aumento di 0,4 punti percentuali rispetto alle previsioni dello scorso ottobre, rendendola l'unica grande economia del mondo a ottenere un segno positivo. (Cip)