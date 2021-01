Covid: Salvini contatta disabile multato per caffè al bar, pronto a pagare sanzione al suo posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha contattato il disabile multato per aver preso un caffè in un bar, dove era entrato con la carrozzina "per ripararsi dal freddo". La disavventura è avvenuta a Porto Recanati (Macerata). Il signor Ricci, 58enne affetto da distrofia muscolare, si è visto appioppare una sanzione di 400 euro dopo un intervento di agenti in borghese. La vicenda è stata riportata da alcuni quotidiani. Salvini ha pubblicamente invocato "buonsenso". Poi, oggi pomeriggio - si legge in una nota della Lega -, ha contattato direttamente Ricci (oltre alla sorella Giusy e il proprietario del locale): la Lega è pronta a pagare la sanzione al suo posto. (Com)