Governo: Fontana (M5s), rispondiamo a emergenze Paese con elenco misure e tempi celeri e certi

- Secondo Ilaria Fontana, vicepresidente del gruppo Movimento cinque stelle alla Camera, "serve subito un governo nel pieno delle sue funzioni e in grado di perseguire obiettivi chiari, concreti e misurabili per affrontare le grandi difficoltà in cui si trovano milioni di italiani a causa della pandemia". La parlamentare aggiunge in una nota: "Noi non abbiamo mai smesso di lavorare per questo obiettivo. Lo abbiamo detto al presidente Fico e lo ribadiamo: serve un impegno pubblico e trasparente delle forze politiche ad affrontare una serie di priorità e a farlo in tempi celeri e certi, con un elenco condiviso delle misure da adottare. L'Italia - conclude l'esponente pentastellata - non può aspettare oltre". (Com)