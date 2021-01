Governo: Ferrara (M5s), via argomenti divisivi, avanti con cronoprogramma per cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del gruppo Movimento cinque stelle al Senato, Gianluca Ferrara, rileva: "Via gli argomenti divisivi, avanti con i temi concreti che servono ai cittadini, stilando un cronoprogramma chiaro che arrivi fino a fine legislatura insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il nostro capo politico Vito Crimi - continua il parlamentare in una nota - è stato molto chiaro, serve ripartire dai tavoli aperti. Adesso è necessario ricompattare la maggioranza e andare avanti. Ci aspetta la sfida del Recovery plan e degli oltre 200 miliardi dell'Europa per rilanciare l'Italia. Il Movimento cinque stelle c'è e non si tirerà indietro di fronte a questa sfida". (Com)