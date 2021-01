Governo: Marin (FI), unico collante di Conte e quattro sinistre sono poltrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Marco Marin, osserva che "quello che sta avvenendo nel campo della ex maggioranza di governo è incredibile. Le quattro sinistre - continua il parlamentare in una nota - stanno dando vita ad uno spettacolo che è persino offensivo per gli italiani. Hanno litigato per mesi, si sono lanciati ultimatum e contumelie, hanno aperto la crisi di governo promettendosi di non tornare più insieme. Ed ora invece stanno organizzandosi per rimettersi insieme come se niente fosse. Senza nessuna vergogna. Il tutto mentre gli italiani stanno pagando un prezzo altissimo alla pandemia sotto il profilo sanitario, economico, sociale". L'esponente di FI aggiunge: "Tutto per loro deve tornare come prima: Conte premier e le stesse quattro sinistre a palazzo Chigi. E poco importa se hanno già dimostrato di essere totalmente inadeguati, eufemismo, a gestire questa emergenza. Per loro conta l'unico vero collante che li tiene insieme: le poltrone. Le loro. Noi di Forza Italia invece continuiamo a lavorare a proposte concrete e dopo aver preparato il Recovery plan e aver votato lo scostamento di bilancio per permettere i ristori, adesso stiamo preparando il piano vaccini. Noi - conclude Marin - lavoriamo per gli italiani". (Com)