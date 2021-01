© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 31 gennaio, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1940m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: pressione atmosferica in aumento, tempo in miglioramento su tutto il Nordovest, con ultime precipitazioni durante la notte sulla Liguria centro-orientale e interne liguri. Ampie schiarite a seguire fino a cieli poco nuvolosi entro sera. Nuovi annuvolamenti serali sulle Alpi. Ventilazione vivace in quota, con componente occidentale. Tramontana in rinforzo anche sul Mar ligure, che rimarrà mosso. Clima non freddo: temperature diurne diffusamente oltre i 10-12°C. (Rpi)