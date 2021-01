Germania: ministro Salute, stiamo già ordinando vaccini anti Covid per il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania sta già ordinando vaccini per il 2022 nel caso in cui siano necessarie dosi regolari o di richiamo per mantenere la popolazione immune dalle varianti di Covid-19. Lo ha detto il ministro della Salute Jens Spahn parlando in videoconferenza con un gruppo di operatori sanitari. Spahn ha difeso i progressi compiuti nell'acquisizione e nella somministrazione di vaccini, affermando che 2,3 milioni di tedeschi hanno già ricevuto una dose. "Ora stiamo effettivamente ordinando ulteriori vaccini per il 2022, per averne almeno alcuni a portata di mano", ha spiegato Spahn. "Nessuno sa se avremo bisogno di un richiamo (...) Con l'ampliamento delle capacità di produzione, ordineremo i vaccini per precauzione. Se non ne abbiamo bisogno, bene, ma se lo facciamo allora saranno disponibili", ha chiarito il ministro dopo la crescente pressione da parte dei Land nei confronti del governo federale in vista della riunione di lunedì di una nuova task force sul programma di vaccinazione.(Geb)