© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Movimento cinque stelle, Filippo Scerra, rileva che "come evidenziato da Vito Crimi dopo le consultazioni con il presidente Fico, al Paese serve una maggioranza coesa sui temi. L'idea di un cronoprogramma dove si indichino anche i tempi di realizzazione delle prossime misure è ottima - conclude il parlamentare in una nota - e va portata avanti con convinzione". (Com)