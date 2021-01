Bulgaria: ministero Finanze, deficit di bilancio 2020 pari a 1,8 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria ha chiuso il 2020 con un deficit di bilancio consolidato pari a 3,5 miliardi di lev (circa 1,8 miliardi di euro) pari al tre per cento del Pil. Lo riferisce il ministero delle Finanze di Sofia rivedendo con un lieve ribasso il dato del deficit dopo la stima di un mese fa di 3,6 miliardi di lev. Il deficit è in ogni caso in forte aumento rispetto al 2019, quando la Bulgaria registrò un deficit di bilancio di 1,14 miliardi di lev (circa mezzo miliardo di euro). Il ministero ha attribuito i dati sul disavanzo finale migliori del previsto alla solida riscossione delle entrate del bilancio e alla spesa inferiore al previsto. "Nonostante gli effetti negativi della pandemia sulle previsioni macroeconomiche relative agli ambienti interni ed esterni e alla crescita, le entrate fiscali e previdenziali hanno registrato una crescita nominale dell'1,6 percento rispetto all'intero anno 2019 pre-crisi", ha detto il ministero. Il contributo della Bulgaria al bilancio dell'Ue nel 2020 è stato di 1,3 miliardi di lev (circa 660 milioni di euro). (Seb)