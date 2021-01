Fico al primo giro di consultazioni: M5s fermo su Conte, Pd chiede patto di legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le consultazioni per la formazione di un nuovo governo affidate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente della Camera, Roberto Fico, sono entrate nel vivo con gli incontri tra la terza carica dello Stato e le delegazioni di Movimento cinque stelle e partito democratico. I grillini pongono la permanenza di Giuseppe Conte alla presidenza del consiglio come precondizione essenziale. "Abbiamo ribadito che la scelta del presidente Conte come guida del governo è per noi una scelta indiscutibile, frutto della sintesi e dell’equilibrio che è stato raggiunto nella sua figura dalle forze politiche di maggioranza in quest’anno e mezzo di governo. E’ intorno alla sua figura che si può ricostruire un grande lavoro". Lo ha affermato il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, al termine dell’incontro a Montecitorio con il presidente della Camera,"Un patto di legislatura come un’occasione non per tornare all’Italia che c’era prima della pandemia, ma per ricostruire e rilanciare il nostro Paese, dando agli italiani fiducia e speranza. Noi crediamo sia possibile e faremo di tutto per essere leali e coerenti con questo obiettivo. Ci permettiamo un appello affinché tutti lo siano perché a questo punto non possiamo permetterci di sbagliare". Lo ha sottolineato il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, al termine dell’incontro a Montecitorio con il presidente della Camera, Roberto Fico, nell’ambito delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo affidate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla terza carica dello Stato con un mandato esplorativo. (Rin)