Giustizia: Sisto (FI), si inauguri nuova vita giudiziaria

- Per il deputato e responsabile Giustizia e Affari costituzionali di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, "più che l'anno giudiziario, c'è bisogno di inaugurare una nuova vita giudiziaria che faccia dimenticare gli scempi compiuti da Bonafede, che restituisca alla magistratura la credibilità perduta per le vicende Palamara & company e che apra una nuova stagione dei diritti in cui il giudice conti più del pubblico ministero". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Al di là delle cifre e degli sforzi tesi a superare le difficoltà legate alla pandemia, questo è ciò che davvero serve al Paese". (Com)